Erneut Auto in Frankfurt angezündet

In den vergangenen Wochen haben in Frankfurt immer wieder Autos gebrannt. Vor rund einer Woche wurden im Nordend sechs Fahrzeuge angezündet, kurz davor hatten in Bornheim vier Autos gebrannt. Der nun in Sachsenhausen angezündete Wagen werde in die Ermittlungen miteinbezogen, sagte eine Polizeisprecherin. Er passe aber aufgrund des Baujahrs womöglich nicht ganz zu den anderen Fällen.