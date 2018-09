Erneut Bombendrohung an Schule im nordhessischen Korbach

Korbach (dpa/lhe) - An einer Schule im nordhessischen Korbach ist erneut einen Bombendrohung eingegangen. Das Gymnasium im Kreis Waldeck-Frankenberg sei sofort evakuiert worden, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Alle Kinder und Lehrer seien in Sicherheit. Der Gelände werde nun durchsucht. Bislang gebe es keine Hinweise auf einen Sprengkörper. In der Schule war bereits vor wenigen Tagen eine Bombendrohung eingegangen. Ein Zusammenhang zwischen den beiden Fällen werde überprüft, versicherte der Sprecher. Eine reale Gefährdung war nach der letzten anonymen Drohung nicht festgestellt worden.