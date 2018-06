Erneut Geldautomat in Südhessen gesprengt

Alsbach-Hähnlein (dpa/lhe) - Erneut haben Unbekannte einen Geldautomaten in Südhessen gesprengt - diesmal in einer Bankfiliale in Alsbach-Hähnlein (Kreis Darmstadt-Dieburg). Zeugen hätten am frühen Dienstagmorgen zunächst einen lauten Knall gehört und dann gesehen, wie sich ein dunkles Auto schnell entfernt habe, teilte die Polizei mit. Ob die Täter Beute machten, konnten die Beamten zunächst nicht sagen. Auch zum Sachschaden gab es zunächst keine Angaben.