Erneut Schule nach Bombendrohung geräumt

In Polizei-Westen gekleidete Polizisten stehen in der Stadt. Foto: Silas Stein/Archiv

Korbach (dpa/lhe) - An einer Schule im nordhessischen Korbach ist erneut eine Bombendrohung eingegangen. Das Gymnasium im Kreis Waldeck-Frankenberg sei noch vor Unterrichtsbeginn evakuiert worden, teilte die Polizei am Montag mit. Ein Teil der etwa 950 Schüler wurde bereits an den Bushaltestellen in Empfang genommen und zu Sammelpunkten geleitet. Polizisten durchsuchten mit einem Sprengstoffspürhund das Gebäude, fanden aber nichts Verdächtiges. Am Vormittag konnten die Kinder und Jugendlichen in die Schule zurückkehren.