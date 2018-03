Erneut hessisches Landtagswahl-Spitzenduell im Wahlkreis 19

Buseck (dpa/lhe) - Im Wahlkreis Gießen-Land wird es zur hessischen Landtagswahl erneut ein Spitzenduell zwischen Ministerpräsident Volker Bouffier und seinem SPD-Herausforderer Thorsten Schäfer-Gümbel geben. Der Spitzenkandidat der Sozialdemokraten wurde am Mittwoch in Buseck nahe Gießen als Direktkandidat nominiert. Er erhielt 95,6 Prozent der Delegiertenstimmen. Bouffier war bereits am 23. Februar einstimmig zum CDU-Direktkandidaten im Wahlkreis 19 bestimmt worden.