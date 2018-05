Erneute Sperrung des Frankfurter S-Bahn-Tunnels

Frankfurt/Main (dpa) - Der zentrale S-Bahn-Tunnel unter der Frankfurter Innenstadt wird in der Nacht zum heutigen Donnerstag (1.00 Uhr) erneut gesperrt. Der Grund für die Sperrung sind Arbeiten der Deutschen Bahn an einem neuen Stellwerk, das im Herbst in Betrieb gehen und für mehr Pünktlichkeit sorgen soll. Üblicherweise nutzen acht von neun S-Bahnlinien im Rhein-Main-Gebiet den Tunnel. Nun können sie vier Tage lang nicht die Haltestellen Taunusanlage, Hauptwache, Konstablerwache, Ostendstraße sowie Lokalbahnhof anfahren. Am frühen Montagmorgen (4. Juni) um 4.00 Uhr soll die Sperrung wieder aufgehoben werden.