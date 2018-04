Erneuter Bombenfund in Frankfurt: Entschärfung Freitagnacht

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Erneuter Bombenfund in Frankfurt: Im Osthafen ist am Freitag eine 250 Kilogramm schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Nach Angaben eines Sprechers soll der Sprengkörper in der Nacht zu Samstag voraussichtlich um Mitternacht entschärft werden. Der Kampfmittelräumdienst habe einen vorläufigen Evakuierungsradius im Umkreis von 700 Metern angeordnet. «Der Fundort ist in einem Industriegebiet», sagte der Sprecher. «Wir müssen nun feststellen, wie viele Menschen dort in der Nacht arbeiten.» Außerdem werde geprüft, ob auch Wohnhäuser evakuiert werden müssen.