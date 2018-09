Erst Streifenwagen überholt, dann Verfolgungsjagd

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein 43-Jähriger hat sich am frühen Mittwochmorgen eine halsbrecherische Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert - mitten im Frankfurter Westend. Gegen 3.15 Uhr überholte ein Mercedes SLK 200 im Reuterweg mit rund 100 Stundenkilometern ausgerechnet einen Streifenwagen, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Der Fahrer raste dabei mit hohem Tempo über Kreuzungen mit roten Ampeln und in der falschen Richtung durch Einbahnstraßen. In der Ginnheimer Landstraße endete die Fahrt: Der Mann und sein Beifahrer stiegen aus und liefen einer anderen Polizeistreife in die Arme.