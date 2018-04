Erste Abschiebehafteinrichtung soll bald 20 Plätze haben

Darmstadt (dpa/lhe) - Hessens erste eigene Abschiebehafteinrichtung verfügt rund einen Monat nach ihrer Inbetriebnahme über zehn Plätze. Noch am Freitag sollten alle belegt sein, sagte der für Südhessen zuständige Polizeipräsident Bernhard Lammel am Freitag bei einem Rundgang durch die Einrichtung in Darmstadt mit Innenminister Peter Beuth (CDU). Bis Ende Mai sollen 20 Plätze zur Verfügung stehen.