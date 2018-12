Erste Dezemberwoche in Hessen startet nass, windig und mild

Offenbach (dpa/lhe) - Nass, windig und mild wird es in der kommenden Woche in Hessen. Am Montag wechseln sich trockene und regnerische Phasen ab, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Offenbach mitteilte. Einzelne Gewitter und starke Sturmböen im Bergland sind nicht ausgeschlossen. Mit Temperaturen zwischen 12 und 14 Grad bleibt es mild.