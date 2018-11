Erste Garnelenzucht Hessens nimmt Betrieb auf

Dem Bundesverband Aquakultur in Kiel zufolge war die Zahl der Garnelenzüchter in Deutschland bisher gering. Sie wachse aber gerade. 2017 gab es nach Angaben des Verbands bundesweit nur sieben «Kreislaufanlagen, die Krebstiere produzieren». Die Jahresproduktion lag bei insgesamt 36 Tonnen. Zum Vergleich: Der deutsche Einzelhandel verkaufte 2017 rund 413 500 Tonnen Fisch und Meeresfrüchte. Sven Damm will in seiner Anlage künftig elf Tonnen pro Jahr produzieren.