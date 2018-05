Offenbach (dpa) - Die erste Tropennacht des Jahres kam schon im Mai. In der Nacht zum Dienstag hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) an fünf Stationen Temperaturen über 20 Grad gemessen - Meteorologen nennen das Tropennacht. Spitzenreiter war Frankfurt am Main mit 20,5 Grad, wie der DWD in Offenbach der Deutschen Presse-Agentur sagte. Fast genauso warm war es in Berlin, wo es nachts 20,4 Grad warm war. Auch Celle, Lenzen an der Elbe und Lüchow im Wendland lagen über der 20-Grad-Marke.