Erste Wasserstofftankstelle in Nordhessen wird eröffnet

Lohfelden (dpa/lhe) - Die erste Wasserstofftankstelle in Nordhessen wird heute auf dem Autohof Lohfeldener Rüssel bei Kassel eröffnet. Laut der Landes-Energieagentur handelt es sich dabei um einen wichtigen Lückenschluss im Versorgungsnetz. In Hessen gibt es bisher erst fünf solcher Tankstellen, drei in Frankfurt, eine in Limburg und eine in Wiesbaden. Anwesend sein wird unter anderem Thomas Zengerly, Vorsitzender der Shell Deutschland Oil GmbH. Wasserstoff als alternativer Antrieb ist bei Autos in Deutschland bisher eine Randerscheinung. Auto- und Mineralölhersteller setzen aber auf Wachstum.