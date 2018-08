Erste deutsche Teststrecke für E-Lastwagen ist bald fertig

Darmstadt/Wiesbaden (dpa/lhe) - Die erste deutsche Teststrecke für E-Lastwagen mit Oberleitung steht kurz vor der Fertigstellung. Mit dem Anbringen des Fahrdrahts gehen die Bauarbeiten an der stark befahrenen Autobahn 5 zwischen Frankfurt und Darmstadt in dieser Woche in die entscheidende Phase, wie das Verkehrsministerium in Wiesbaden am Mittwoch mitteilte. Der Fahrdraht versorgt die Anlage mit Strom.