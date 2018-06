Erste dimmbare Laternen in Frankfurt installiert

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Dimmbare Straßenbeleuchtung auf Nachfrage: Die Stadt Frankfurt und der Energieversorger Mainova testen eine neue Form von «intelligenten» Laternen. Die 22 entlang der Wallanlagen installierten Lampen reagieren per Sensor auf ihre Umgebung, erläuterte ein Mainova-Sprecher am Donnerstag. Die Leuchte registriere beispielsweise, wenn jemand vorbeiläuft und wird heller. Ist kein Passant unterwegs, dimmen sich die Laternen ab. So soll Energie gespart werden.