Erster Prozess wegen G20-Ausschreitungen auf der Elbchaussee

Hamburg (dpa/lno) - Anderthalb Jahre nach dem G20-Gipfel in Hamburg beginnt am 18. Dezember ein erster Prozess um die schweren Ausschreitungen auf der Elbchaussee. Am Morgen des 7. Juli 2017 hatten rund 220 schwarz vermummte Personen eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Videoaufnahmen von dem Aufmarsch und den brennenden Autos hatten viele Hamburger schockiert. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft entstand ein Sachschaden von rund einer Million Euro, acht Menschen kamen zu Schaden.