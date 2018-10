Erster Schnee der Saison: Teilweise Verkehrsbehinderungen

Offenbach/Königstein (dpa/lhe) - In Hessen hat es erstmals in dieser Saison richtig geschneit. Auf dem Großen Feldberg im Taunus lagen auf 881 Metern zehn Zentimeter Schnee, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Dienstag mitteilte. Dieser dürfe sich aber nicht lange halten. «Im Moment ist es dort frostig und kalt. Die Temperaturen werden aber um ein paar Grad ansteigen und der Schnee wird wieder schmelzen», sagte Meteorologin Jacqueline Kernn. Schon in der Nacht zum Mittwoch soll die Schneefallgrenze, die sich langsam Richtung Norden bewegt, auf über 1000 Meter steigen.