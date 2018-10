Erster hessischer E-Linienbus in Fulda auf Jungfernfahrt

Fulda (dpa/lhe) - Hessens erster Elektrobus im öffentlichen Personennahverkehr fährt nun in Fulda. Der Nahverkehrsanbieter RhönEnergie Fulda stellte das mit Strom betriebene Fahrzeug am Montag in Dienst. Der neue Gelenkbus ist von nun an zwischen dem Busbahnhof am Stadtschloss und der Hochschule unterwegs - der am stärksten frequentierten Strecke in der Domstadt. Das Land Hessen förderte die Anschaffung mit 228 000 Euro, wie das Verkehrsministerium in Wiesbaden mitteilte.