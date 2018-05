Erster öffentlicher Auftritt für Löwen-Drillinge

Gießen (dpa/lhe) - Nach den Unwettern in Nord- und Mittelhessen sind am Mittwochmorgen die Aufräumarbeiten angelaufen. In Gießen sind rund 80 Feuerwehrleute im Einsatz, wie die Feuerwehr Gießen am Mittwochmorgen mitteilte. In der Nacht waren es noch (...)