Erstes Wohnhaus nach Großband in Limburg wieder freigegeben

Feuerwehrleute löschen in den frühen Morgenstunden einen Großbrand in einem Baumarkt. Foto: Frank Rumpenhorst

Limburg (dpa/lhe) - Nach dem Großbrand eines Baumarktes in Limburg konnten die ersten Anwohner wieder in die angrenzenden Wohnungen zurück. Eines der beiden evakuierten Häuser konnte im Laufe des Donnerstags freigegeben werden, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Ein weiteres Wohnhaus sei aber noch zu stark verqualmt. Der Baumarkt war bei dem Großfeuer bis auf die Grundmauern abgebrannt. Seit Mittwochabend kämpften zeitweise bis zu 200 Feuerwehrleute und Katastrophenschützer gegen die Flammen. Die Löscharbeiten dauerten bis Donnerstagnacht.