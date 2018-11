Erstmals Lkw auf Oberleitungs-Teststrecke unterwegs

Erzhausen (dpa) - Auf der ersten Teststrecke in Deutschland für spezielle Lastwagen mit Stromabnehmern ist erstmals ein Lkw gefahren. Die Funktionstests für die anstehende Inbetriebnahme auf der Autobahn 5 in Südhessen hätten begonnen, sagte eine Sprecherin der Straßenverkehrsbehörde Hessen Mobil. Am Dienstagabend war erstmals ein Oberleitungs-Hybrid-Lkw auf der Oberleitungstrasse unterwegs. Zunächst werde nun auf Testfahrten geprüft, ob alles richtig funktioniere. Weil er anfangs nur Schrittgeschwindigkeit fahren kann, wurden die Tests auf der normalerweise dicht befahrenen A5 im Abschnitt zwischen dem Frankfurter Flughafen und Darmstadt in die Abend- und Nachtstunden gelegt.