Erstmals weniger als 100 000 Arbeitslose mit «Hartz 4»

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der Daueraufschwung am hessischen Arbeitsmarkt hilft auch Langzeitarbeitslosen. Im September fiel die Zahl der Bezieher des Arbeitslosengeldes 2 (Grundsicherung/«Hartz 4») in Hessen erstmals unter 100 000, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Freitag mitteilte. «Die Arbeitskräftenachfrage bleibt stabil und auch Menschen in der Grundsicherung profitieren von der aktuell guten Entwicklung», erklärte Direktionschef Frank Martin in Frankfurt.