Erwerbstätige in Hessen arbeiten 92 Stunden weniger

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Erwerbstätigen in Hessen haben 2016 im Schnitt 92 Stunden weniger gearbeitet als im Jahr 2000. Die Arbeitsstunden pro Person seien um 6,3 Prozent von 1453 auf 1361 zurückgegangen, teilte das Statistische Landesamt am Donnerstag in Wiesbaden mit. Insgesamt seien aber mehr Menschen erwerbstätig und auch die Gesamtstundenanzahl sei leicht gestiegen. Die Erwerbstätigen leisteten in Hessen 2016 knapp 4,6 Milliarden Arbeitsstunden. Der wesentliche Grund für die Entwicklung bei Stunden- und Kopfzahlen sei die Zunahme der Teilzeitarbeit.