Erwerbstätigkeit in Hessen steigt auf Rekord

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die große Nachfrage bei Dienstleistern und auf dem Bau hat die Erwerbstätigkeit in Hessen auf einen Höchststand steigen lassen. Im vierten Quartal 2017 gingen 3,47 Millionen Menschen im Land einer Beschäftigung nach, 1,6 Prozent mehr als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres. Das Plus resultiere maßgeblich von einem Zuwachs bei den sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen, wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Es handle sich um einen Erwerbstätigen-Rekord in einem vierten Quartal.