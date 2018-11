«Es bleiben Zweifel»: Freispruch in Würth-Prozess

Der 48-jährige Angeklagte kommt in Begleitung eines Justizbeamten zum Prozessbeginn in den Gerichtssaal. Foto: Arne Dedert

Gießen (dpa) - Im Prozess um die Entführung von Milliardärssohn Würth hat das Landgericht Gießen einen 48-Jährigen freigesprochen. Nach der Würdigung aller Indizien «bleiben Zweifel an der Täterschaft des Angeklagten», sagte der Vorsitzende Richter am Dienstag. Es gebe sogar «schwache» Hinweise, die in die entgegengesetzte Richtung wiesen. Die Verteidigung zeigte sich erleichtert: «Wir haben an die Unschuld unseres Mandanten geglaubt.» Der Anklagevertreter kündigte an, das Urteil prüfen und Revision einlegen zu wollen.