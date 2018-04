Es bleibt warm in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - In Hessen bleibt es auch in den kommenden Tagen angenehm warm. Sowohl am Sonntag als auch zum Start in die neue Woche am Montag herrscht bei jeweils bis zu 24 Grad bestes T-Shirt-Wetter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Samstag prognostizierte. An beiden Tagen können sich die Hessen demnach auf viel Sonne freuen. Von Westen zögen im Laufe des Montags allerdings einige Wolken ins Land, die aber zunächst keinen Regen brächten.