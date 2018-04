Es grünt so grün: Landesgartenschau Bad Schwalbach eröffnet

Bad Schwalbach (dpa/lhe) - In Bad Schwalbach ist die sechste hessische Landesgartenschau eröffnet worden. «Es ist ein wichtiger Tag für das ganze Land», sagte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Samstag in dem Kurort im Rheingau-Taunus-Kreis. Die Landesgartenschau sei keine Blümchenschau. «Sie ist eine riesige Chance für eine Stadt und die Gelegenheit, sich neu zu erfinden.» Bis zum 7. Oktober kann die Blumen- und Pflanzenpracht bestaunt werden. Die Veranstalter hoffen auf mindestens 500 000 Besucher.