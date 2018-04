Es grünt und blüht: Bad Schwalbach vor Gartenschau-Eröffnung

Ein kleiner Bach fließt durch den Kurpark, in dem die hessische Landesgartenschau stattfindet. Foto: Frank Rumpenhorst/Archiv

Bad Schwalbach (dpa/lhe) - Kurz vor der Eröffnung der Landesgartenschau in Bad Schwalbach im Taunus hat sich die Kurstadt bereits kräftig herausgeputzt. «Es sieht gut aus, wir liegen im Plan», sagte ein Sprecher am Donnerstag. Die hohen Temperaturen der vergangenen Woche hätten die Gärtner beim Gießen allerdings vor Herausforderungen gestellt. «Uns fehlt quasi der Frühling - es ging von Winter direkt auf Sommer.» Derzeit blühen unter anderem die Stiefmütterchen, Osterglocken und Tulpen kräftig. Letzte Verschönerungsarbeiten sind noch an den Pavillons nötig.