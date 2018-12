Es kann glatt werden auf Hessens Straßen

Offenbach (dpa/lhe) - Bei Nachttemperaturen um den Gefrierpunkt kann es auf Hessens Straßen zum Start in die neue Woche zeitweise glatt werden. Am Montag wird es tagsüber maximal acht Grad warm, im Bergland sind lediglich drei Grad drin, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Sonntag mitteilte. Es schauert immer wieder, oberhalb von rund 400 Metern schneit es. Nachts gehen die Temperaturen auf zwei Grad in tieferen und minus ein Grad in höheren Lagen zurück. Auch am Dienstag erwarten die Meteorologen Regenschauer und Schneeschauer im Bergland. Dann sind Temperaturen von maximal sechs Grad drin. Erst der Mittwoch wird überwiegend niederschlagsfrei.