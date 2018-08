Es wird noch mal richtig heiß: Aber Abkühlung in Sicht

Offenbach (dpa/lhe) - Nach wochenlanger Hitze ist Abkühlung in greifbarer Nähe - doch zuvor gehen die Temperaturen am Dienstag in Hessen noch mal richtig nach oben. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte, werden Höchstwerte von bis zu 38 Grad erwartet. Der dazu schwach bis mäßig wehende Wind dürfte kaum für Erfrischung sorgen. Im Bergland sind im Laufe des Tages Schauer und Gewitter möglich, die Starkregen und Hagel bringen können.