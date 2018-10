Eschborner Bürgermeister wegen Geheimnisverrats vor Gericht

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Gegen den Eschborner Bürgermeister Mathias Geiger hat der Prozess wegen des Verrats von Dienst- und Steuergeheimnissen begonnen. Der 60 Jahre alte FDP-Politiker steht im Verdacht, zwischen 2012 und 2014 als Stadtrat vertrauliche Dokumente fotografiert und sie einem befreundeten Rechtsanwalt gegeben zu haben. Geiger räumte zum Prozessauftakt am Freitag in Frankfurt über seinen Anwalt die Vorwürfe in Teilen ein. Laut Staatsanwaltschaft soll der Rathauschef insgesamt 50 CDs mit sensiblen Daten weitergegeben haben.