Eschborns Bürgermeister wegen Geheimnisverrats vor Gericht

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Mehr als zweieinhalb Jahre nach der Anklageerhebung hat sich von Freitag (19. Oktober) an der Bürgermeister von Eschborn vor dem Landgericht Frankfurt zu verantworten. Die Staatsanwaltschaft legt Mathias Geiger (60) Straftaten zur Last, die er größtenteils noch in seiner Zeit als Beigeordneter begangen haben soll: Geheimnis- und Steuerverrat im Zusammenhang mit einer großangelegten fotografischen Dokumentation von Aktenbeständen im Rathaus der Stadt im Main-Taunus-Kreis. Laut Anklage soll der FDP-Politiker die teils sensiblen Daten einem Rechtsanwalt gegeben haben, der die auf CD aufgespielten Informationen später an Medien weiterleitete.