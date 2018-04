Essigsäure in Chemiewerk ausgetreten

Friedrichsdorf (dpa/lhe) - Wegen Überhitzung ist Essigsäure in einem Chemiewerk in Friedrichsdorf (Hochtaunuskreis) ausgetreten. Verletzt wurde niemand. Auch für Anwohner bestand keine Gefahr, wie ein Sprecher der Polizei am Samstag mitteilte. Der Behälter mit der Essigsäure konnte bis zur Mittagszeit wieder heruntergekühlt werden. Der Einsatz der Feuerwehr dauerte am Mittag aber noch an. Weshalb es zu der Überhitzung kam und um welche Menge Essigsäure es sich handelte, blieb zunächst unklar.