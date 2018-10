Etwas weniger Sanktionen gegen Hartz-IV-Empfänger in Hessen

Nürnberg/Frankfurt (dpa/lhe) - Die Zahl der Sanktionen gegen Hartz-IV-Empfänger in Hessen ist leicht gesunken. Das gab die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch in Nürnberg bekannt. Zwischen Juli 2017 und Juni 2018 gab es insgesamt 52 277 Sanktionen in Hessen - knapp 200 weniger als in den vorangegangenen zwölf Monaten. Auch die Zahl der Empfänger, gegen die mindestens eine Sanktion neu ausgesprochen wurde, ist von 27 143 auf 26 986 gesunken. Damit liegt Hessen im bundesweiten Trend - die Anzahl aller Sanktionen in deutschen Jobcentern ging im gleichen Zeitraum um knapp 30 000 zurück.