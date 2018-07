Eulbacher Jagdschloss: Fachmann begutachtet Schäden

Eulbach/Darmstadt (dpa/lhe) - Nach dem Feuer am Eulbacher Jagdschloss im Odenwald hat sich ein Gutachter am Brandort einen Eindruck verschafft. Bei Renovierungsarbeiten mit einem Gasbrenner an der Fassade des ehemaligen Pferdestalls hatte das Gebäude am Donnerstag Feuer gefangen. Dabei war nach ersten Schätzungen der Polizei ein Schaden von rund zwei Millionen Euro entstanden. Welchen Schaden das Feuer und die Löscharbeiten im Inneren - an Technik und Möbeln - hinterlassen hätten, müsse noch genau geprüft werden, sagte Polizeisprecherin Christiane Kobus am Freitag in Darmstadt.