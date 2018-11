Eurojackpot-Spieler aus Darmstadt gewinnt 18 Millionen Euro

Ein Mann kreuzt auf einem Lottoschein des Spiels "Eurojackpot" Zahlen an. Foto: Christophe Gateau/Archiv

Helsinki/Darmstadt (dpa/lhe) - Ein Lottospieler aus Darmstadt kann sich über einen ansehnlichen Teil des 90-Millionen-Eurojackpots freuen. Der Hesse erhält nach der Ziehung am Freitagabend ebenso wie Gewinner aus Hamburg, Spanien, Italien und Finnland 18 Millionen Euro. Mit den Gewinnzahlen 13 - 15 - 18 - 39 - 45 und den beiden Zusatzzahlen 5 und 6 lagen die Spieler - oder Tippgemeinschaften - nach zehn Wochen ohne Hauptgewinn dieses Mal richtig. Das teilte Westlotto am Freitag nach der Ziehung in Helsinki mit.