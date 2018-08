Europa Open Air wegen angekündigter Sturmböen abgebrochen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Wegen angekündigter Sturmböen ist das Europa Open Air Festival in Frankfurt abgebrochen worden. Mehrere Tausend Besucher seien am Donnerstagabend an die Weseler Werft am Main gekommen, um dem Konzert des Sinfonieorchesters des Hessischen Rundfunks zuzuhören, teilte der Sender mit. Der Sender hatte das Konzert zusammen mit der Europäischen Zentralbank (EZB) im Rahmen der Europa-Kulturtage der EZB veranstaltet.