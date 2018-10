Europäisches Filmfestival der Generationen startet

Mannheim (dpa/lrs) - Mal lustig, mal ernst - aber immer seriös: Das 9. Europäische Filmfestival der Generationen befasst sich vom 18. Oktober an mit den Themen Älterwerden und demografischer Wandel. Bis zum 3. November laufen dazu Filme in rund 100 Städten und Kommunen in Deutschland - die Hälfte der Veranstalter kommt aus der Region Rhein-Neckar, bis nach Hessen hinein. Das Festival wurde 2010 auf Initiative des Netzwerks Alternsforschung (NAR) der Universität Heidelberg und des Gesundheitsamtes Frankfurt am Main gegründet.