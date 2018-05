Europaministerin Puttrich reist zu Gesprächen in die Türkei

Puttrich wird bei der am Sonntag beginnenden Reise von Abgeordneten des Hessischen Landtags sowie dem Vorsitzenden der Türkisch-Deutschen Gesundheitsstiftung, Yasar Bilgin, begleitet. Es ist der erste Besuch der Europaministerin in diesem Jahr in der Türkei. 2017 hatte es zwei Reisen nach Bursa und Istanbul gegeben. Die Rückreise ist am kommenden Mittwoch (9.5.) geplant.

Die deutsch-türkischen Beziehungen waren nach dem Putschversuch und dem harten Streit um Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in Deutschland über Monate stark belastet. In Hessen war die Städtepartnerschaft zwischen Darmstadt und der türkischen Stadt Bursa ausgesetzt worden. Mittlerweile gibt es aber wieder eine Annäherung zwischen den beiden Städten. Die Region Bursa ist zugleich hessische Partnerregion.