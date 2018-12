Eva Demski erhält George-Konell-Preis 2018

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Schriftstellerin Eva Demski erhält den diesjährigen George-Konell-Preis 2018 für ihr literarisches Gesamtwerk. Der in Regensburg geborenen Wahl-Frankfurterin wird die Auszeichnung am 12. Dezember in Wiesbaden verliehen, wie die Stadt am Dienstag mitteilte. Seit 1998 wird der Preis alle zwei Jahre von der Landeshauptstadt zum Andenken an den 1991 verstorbenen Schriftsteller George Konell vergeben, der viele Jahre in Wiesbaden lebte. Er ist mit 5000 Euro dotiert und von seiner Witwe Ilse Konell gestiftet.