Evakuierung für Bombenentschärfung in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - In Frankfurt hat am Mittwochabend die Evakuierung für eine Bombenentschärfung im Nordosten der Stadt begonnen. Rund 1400 Frankfurter mussten am zweiten Abend in Folge ihre Wohnungen im Stadtteil Seckbach verlassen, nachdem der Kampfmittelräumdienst den etwa 50 Kilogramm schweren Sprengkörper am Dienstag nicht im ersten Anlauf entschärfen konnte. Gegen 23 Uhr sollte am Mittwochabend ein neuer Versuch unternommen werden.