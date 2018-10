Evangelische Bischöfe rufen zur Landtagswahl auf

Darmstadt/Kassel (dpa/lhe) - Die beiden evangelischen Bischöfe in Hessen ermuntern die Bürger zur Teilnahme an der Landtagswahl. Die Stimmen für den Urnengang am 28. Oktober abzugeben, sei von großer Bedeutung. Volker Jung, Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, sagte in einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur: «Wahlen sind das Herz der Demokratie. Wer Demokratie leben will, muss wählen gehen. Da gibt es keine Entschuldigung.» Weltweit betrachtet seien freie Wahlen auch nicht selbstverständlich. Daher sei das Recht, wählen zu gehen, ein hohes Gut.