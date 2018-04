Evangelische Kirche fordert bessere Bedingungen für Kitas

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Synode der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau hat die Beitragsfreiheit für Kindertagesstätten begrüßt und fordert gleichzeitig mehr Personal. So müssten beispielsweise Kita-Leiter häufiger von der Gruppenarbeit mit den Kindern freigestellt werden, heißt es in einer am Freitag auf der Synode diskutierten Resolution.