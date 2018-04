Evangelische Kirche will Diskussion zu Transsexualität

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Als nach eigenen Angaben erste Kirche in Deutschland will die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) eine breitere innerkirchliche Debatte über Transsexualität anstoßen. «Wir wollen das Thema aus dem sensationslüsternen Bereich rausholen», sagte Oberkirchenrätin Christine Noschka am Freitag in Frankfurt. Ziel sei, innerhalb der Kirche für das Thema Geschlechtswahrnehmung zu sensibilisieren und «diese Menschen nicht einfach zu übersehen». Immerhin werde die Zahl der Transmenschen bundesweit auf etwa 100 000 geschätzt.