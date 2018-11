Evangelische Kirche will über «Trauung für alle» entscheiden

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau will heute auf ihrer Herbstsynode über die «Trauung für alle» entscheiden. Für gleichgeschlechtliche Eheschließungen gibt es zwar seit 16 Jahren in der hessisch-nassauischen Kirche Segnungsgottesdienste, die seit 2013 auch förmlich der Trauung gleichgestellt waren. Der Name war bislang aber noch unterschiedlich - das soll sich nun ändern.