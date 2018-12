Evangelische Kirchen: Spendenaktion «Brot für die Welt»

Ahnatal/Kassel/Darmstadt (dpa/lhe) - Die evangelischen Kirchen von Kurhessen-Waldeck und in Hessen und Nassau haben am Sonntag die diesjährige Spendenaktion «Brot für die Welt» eröffnet. Unter dem Motto «Hunger nach Gerechtigkeit» will das weltweit tätige Entwicklungswerk der evangelischen Kirchen darauf aufmerksam machen, dass eine Welt ohne Hunger und Armut möglich ist. Dazu müssten sich auch Christen die Frage stellen, welchen Beitrag sie für mehr Gerechtigkeit in der Welt leisten können, sagte Oberlandeskirchenrätin Claudia Brinkmann-Weiß laut Mitteilung im nordhessischen Ahnatal.