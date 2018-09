Evangelische Kirchen in Hessen läuten Glocken für Frieden

Kassel/Darmstadt (dpa/lhe)- Fünfzehn Minuten lang werden viele Evangelische Kirchgemeinden in Hessen am Freitagabend ihre Glocken läuten. Von 18 Uhr bis 18.15 Uhr werde so am internationalen Friedenstag ein «starkes, solidarisches Symbol» für den Frieden gesetzt, teilten die beiden hessischen Landeskirchen in ihrer Ankündigung am Dienstag mit. Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) und die Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW) unterstützen damit eine Aktion des Europäischen Kulturerbejahrs «Sharing Heritage» 2018. In deren Rahmen hatte die Europäische Kommission unter dem Motto «Frieden sei ihr erst Geläute» das Glockenläuten initiiert. Der Spruch stammt vom Dichter Friedrich Schiller.