Ex-Bundesliga-Profi Reck und Kickers Offenbach trennen sich

Der 53-jährige Reck arbeitet seit Januar 2016 als Chefcoach des Viertligisten. Die Offenbacher hatten in der aktuellen Spielzeit lange auf einem der ersten beiden Plätze gestanden, schwächelten zuletzt aber und verloren zwei Spiele in Folge. Auf Wunsch von Reck werde es am Freitag im Rahmen des Heimspiels gegen den VfB Stuttgart II keine öffentliche Verabschiedung geben, heißt es in der Mitteilung weiter.