Ex-Chefin Tresorschlüssel geraubt und Geld geklaut: Prozess

Ein hölzerner Hammer liegt auf der Richterbank in einem Verhandlungssaal des Landgerichts. Foto: Uli Deck/Archiv

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Weil er seiner früheren Chefin bei einem Überfall den Tresorschlüssel einer Kaffeeröster-Filiale geraubt und kurz danach aus dem Geldschrank mehr als 18 000 Euro Bargeld entwendet haben soll, muss sich seit Freitag ein 21 Jahre alter Mann vor dem Landgericht Frankfurt verantworten. Der Angeklagte war nach einem Jahr Verkaufstätigkeit in der Filiale wegen Verdachts der Unterschlagung entlassen worden. Kurze Zeit später wurde die Filialleiterin in der Nähe ihrer Wohnung überfallen - der von dem Opfer nicht identifizierte Täter interessierte sich jedoch nur für den Tresorschlüssel in der erbeuteten Handtasche.