Ex-Chefin überfallen und Tresor ausgeräumt: Drei Jahre Haft

Vor Gericht legte er am zweiten Tag ein umfassendes Geständnis ab. Er habe in Geldsorgen gelebt und Angst um seine syrischen Familienangehörigen in der Heimat gehabt. Das Gericht nahm zu seinen Gunsten einen minderschweren Fall an. Regulär beträgt die Strafe bei einem schweren Raub nicht unter fünf Jahren Haft. Das gestohlene Geld muss der Angeklagte zurückzahlen.